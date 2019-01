Nusplingen Wechsel in den neuen Job beginnt mit einer Umstellung

Die finanzielle Lage der Gemeinde Nusplingen ist nicht einfach. Die Rücklagen sind überschaubar, Investitionen sind unvermeidlich. Einrichtungen wie der Kindergarten sind teuer. Keine leichte Aufgabe für einen Kämmerer.

Das ist richtig, macht aber gerade den besonderen Reiz als Kämmerer aus. Im übrigen ist die Haushaltslage von Nusplingen im Vergleich zu anderen Gemeinden, die ich kenne, gar nicht so schlecht. Nusplingen ist aktuell schuldenfrei und besitzt derzeit noch Rücklagemittel. Welche Änderungen sich aus der Umstellung auf die Doppik ergeben werden, wird der neue Haushalt zeigen.

Werden Sie Ihre Ämter als Bürgermeister von Bärenthal und als Kämmerer des Gemeindeverwaltungsverbandes Donau-Heuberg behalten, und ist das vereinbar?

Durch die Versetzung vom Gemeindeverwaltungsverband Donau-Heuberg zur Gemeinde Nusplingen endet mein Beschäftigungsverhältnis beim Gemeindeverwaltungsverband zum 13. Januar. Gleichzeitig beginnt am 14. Januar ohne Unterbrechung mein Beschäftigungsverhältnis bei der Gemeinde Nusplingen. In der Gemeinde Bärenthal stehen 2019 die Wahlen zum Bürgermeister an. Ich werde mich wieder um das Amt des Bürgermeisters bewerben. Da es sich hierbei um Ehrenamt handelt (Gemeinde unter 500 Einwohner), ist das gesetzlich zulässig. Dies wurde von mir bei meiner Bewerbung als Kämmerer der Gemeinde Nusplingen auch offen kommuniziert und war für Bürgermeister und Gemeinderat, wie meine Wahl zum Kämmerer zeigt, kein Hinderungsgrund.

Ihr Vorgänger Hans Hager hinterlässt große Fußstapfen.

Es ist mir bewusst, dass Herr Hager, nach 30 Jahren bei der Gemeinde Nusplingen eine Institution war. Als Verbandskämmerer des Gemeindeverwaltungsverbands Donau-Heuberg hatte ich bereits mehrfach Berührungspunkte mit ihm und habe ihn als kompetenten, engagierten und offenen Kollegen kennengelernt. Mit ihm gewinnt die Gemeinde Neuhausen ob Eck sicher einen guten Hauptamtsleiter.

Haben Sie schon Ihre Kollegen im Rathaus und den Gemeinderat kennengelernt?

Nach meiner Wahl zum Kämmerer der Gemeinde Nusplingen war es mir ein großes Anliegen, meine neuen Kollegen frühzeitig kennenzulernen. Deshalb war ich bereits mehrfach auf dem Rathaus. Ich freue mich auf die gute Zusammenarbeit mit den neuen Kollegen. Da ich bei der Verabschiedung von Hans Hager in der Gemeinderatssitzung im Dezember dabei war, durfte ich auch die Mitglieder des Gemeinderats kennenlernen. Auch hier freue ich mich bereits auf eine gute Zusammenarbeit.

Worauf freuen Sie sich am meisten bei Ihrer Arbeit in Nusplingen, und welche neuen Ideen möchten Sie einbringen?

Die Gemeinde Nusplingen ist eine lebens- und liebenswerte Gemeinde. Ich freue mich darauf, als Kämmerer aktiv bei der Weiterentwicklung und Zukunftsgestaltung der Gemeinde mitwirken zu dürfen. Um neue Ideen zu entwickeln, bedarf es einer genauen Kenntnis und eines genauen Überblicks. Dieser liegt mir noch nicht vor. Ich bitte daher um Verständnis, dass ich mich zu dieser Teilfrage aktuell noch nicht äußere.