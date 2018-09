Nusplingen Traktoren glänzen um die Wette

Rings um die Festhalle sowie im Schulbereich fanden nahezu 300 altertümliche Fahrzeuge und Gerätschaften Platz und erfreuten die Augen der zahlreichen Besucher während des Tages. Bereits am frühen Sonntagmorgen knatterte und tuckerte es im idyllischen Bäratal. Diese Geräusche versetzten das Publikum in vergangenen Jahrzehnte zurück. Bei manchem älteren Bürger wurden so die Erinnerungen an die "gute alte Zeit" wieder wachgerüttelt, die – laut Aussage von Zeitzeugen – so rosig gar nicht war.

Schlepper, Unimogs, Lastwagen, Motorräder, Automobile, allerlei landwirtschaftliche Geräte und manch echtes Unikat wurden den ganzen Tag über von Hunderten von Besuchern bestaunt.

Ob Fendt-Dieselross, Lanz-Bulldog, Eicher, Kramer, IHC, Porsche Diesel Junior, Hanomag oder der auf dem Heuberg immer noch weit verbreitete Wahl – nahezu alle in Deutschland jemals produzierten Marken und Modelle waren in Nusplingen zu bestaunen. Der Vorsitzende des VdK-Ortsverbands, Walter Horn – seines Zeichens selbst ein passionierter Oldtimerfreund und Besitzer mehrerer historischer Fahrzeuge – war angesichts des Zuspruchs mit der Jubiläumsveranstaltung schlussendlich sehr zufrieden.