Nusplingen Termin in Sachen Hangrutsch steht

Nusplingen. Vertreter des Regierungspräsidiums Tübingen, des Landratsamtes Zollernalbkreis und der Gemeinde Nusplingen treffen sich am 19. Dezember zu einem Gespräch in Sachen Hangrutsch, wie Bürgermeister Jörg Alisch dem Schwarzwälder Boten am Mittwoch auf dessen Anfrage mitgeteilt hat.

Regierungspräsident Klaus Tappeser war während der Ferienspiele im Sommer in Nusplingen gewesen und hatte sich dort ausführlich über die Lage an der Hartsteige informiert. Bereits im Juni war die Gemeinde Nusplingen laut Alisch aufgefordert worden, die Standsicherheit des Hanges und der Straße nachzuweisen, und hatte bei dieser Gelegenheit auch die dortigen Kanäle überprüfen lassen. Fazit: Alles ist fest, nichts in Bewegung. Dennoch hat die Gemeinde in der Hartsteige, oberhalb eines Hauses, das vom Hangrutsch betroffen war, Warnbaken aufstellen lassen.

Beim Termin im Dezember wird nun das weitere Vorgehen diskutiert. Zum aktuellen Stand der Dinge wollte Alisch sich nicht äußern, weil das Sache des Landratsamtes sei. Die dort zuständigen Amtsleiter waren am Mittwoch auf Außenterminen und daher nicht zu erreichen.