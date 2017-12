Nusplingen Täter erbeuten mehrere Geräte

Die Diebe öffneten das laut Polizei nicht sehr stabile Vorhängeschloss des Scheunentors. In der Scheune lagerten allerlei landwirtschaftliche Geräte, Maschinen und andere Gegenstände. Der oder die Täter nahmen vom Akkuschrauber bis zur Zapfwelle alles mit, was sie brauchen konnten. So kam eine Diebstahlssumme von etwas mehr als 4000 Euro zusammen. Es fehlt jede Spur.