Nusplingen Sogar Prinzessin Peach gratuliert

Nusplingen-Heidenstadt (wgr). Gleich zweimal hatten die Heidenstädter Narren, die seit ihrer Gründung eine Untergruppe des örtlichen SV sind, ein volles Haus: Schon am Freitag ging es in der Nusplinger Festhalle hoch her, am Samstag folgte ein weiterer närrischer Festabend. Etliche befreundete Zünfte statteten den Bättlblätz einen Besuch ab, um das vollendete Vierteljahrhundert angemessen zu würdigen; den Fassanstich übernahm am Freitag der Präsident der Narrenfreunde Heuberg, Reinhold Hafen. Zwei, drei gekonnte Schläge – und der Gerstensaft sprudelte in die Krüge. Danach dankte Hafen den Heidenstädter Narren für ihre bewährte Gastfreundschaft: "Bei Freunden wie Euch sind wir immer gut aufgehoben."

Es folgte die musikalische Eröffnung durch den Nusplinger Fanfarenzug, und dann kündigte Conférencier Wilfried Braun als ersten Programmpunkt einen Auftritt seiner eigenen Mannschaft an: Die Bättlblätz zeigten einen Brauchtumstanz. Die Garde der Narrenzunft Tannenburg entführte das Publikum mit ihrem Showtanz in den ländlichen Raum – inklusive Traktor und schnatternde Hühner – ; anschließend hielten sich auch ihre Harthauser Gardekolleginnen an die thematische Vorgabe "Natur", nahmen die Gäste mit auf eine Klatschmohnwiese mit schillernden Schmetterlingen und holten den Frühling in die Halle. Wobei sie die Zuschauer mit waghalsiger Akrobatik zu begeistern wussten.

Weiter ging es mit einer Brauchtumsvorführung der Glasbläserzunft; danach enterten Super-Mario, sein Bruder Luigi und ihre Freunde die Bühne: Das Männerballett der Haiberger Bättlblätz hatte für seinen Programmbeitrag weder Kosten noch Probenaufwand gescheut – selbst Prinzessin Peach war nach Nusplingen gekommen, ein engelsgleiches Wesen mit blonden Locken, das sich nichtsdestotrotz gut gegen die männliche Übermacht zu behaupten wusste. Die wackeren Tänzer hatten das Publikum schnell im Griff, was nicht zuletzt an der eingängigen Musik lag – gespielt wurden Melodien aus Filmklassikern wie "Rocky" und "Dirty Dancing". Auch Moderator Braun lachte Tränen: "Das sprengt halt wieder alle Gesetze."