Bürgermeister schaltet sich ein Ärger um Bauruine in der Villinger Wöschhalde

Seit sechs Jahren gammelt ein Holzhaus in der Wöschhalde in Villingen vor sich hin. Nachdem der Investor seinen Versprechungen, den Bau fortzusetzen oder die Ruinen zu verkaufen, nicht nachkam, hat sich nun die Stadt in die Angelegenheit eingeschalten.