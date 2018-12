Nusplingen Polizei sucht nach Zeugen für Unfall

Nusplingen. Der BMW-Fahrer hat am Mittwoch zwischen 5.35 und 5.40 Uhr beim Überholen mit seinem Wagen einen ausscherenden Seat Leon gestreift und danach Unfallflucht begangen. Die Fahrzeugkolonne war laut Polizei hinter einem Streufahrzeug von Nusplingen in Richtung Bärenthal unterwegs. Es hielt an der Abzweigung Egesheim, und zwei Autos aus der Kolonne passierten es problemlos.

Danach scherte ein 25-Jähriger mit seinem Auto der Marke Seat aus, weil von hinten kein weiteres, überholendes Fahrzeug zu sehen war, als plötzlich der silberne BMW auf der Sperrfläche links am Seat vorbeifuhr, ihn vorne links touchierte und flüchtete. Der Polizeiposten Meßstetten bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07431/ 93 53 19-0.