Nusplingen Plastikdeckel machen gesunde Kinder

Ein Schneeball-Effekt, wie er Hans Pfarr freut – noch dazu in der Adventszeit: "Es ist so schön zu sehen, wie Kinder sich für andere Kinder einsetzen." Junge Menschen und ihre offenkundige Begeisterung seien die besten Botschafter für eine gute Sache, betont der Rotarier. Pfarr koordiniert als Botschafter für Rotary deutschlandweit die Polio-Kampagne.

Täglich ist er dafür im Einsatz, sitzt am Computer, schreibt Newsletter, knüpft Kontakte, führt Telefonate. Das Programm "End Polio Now" ist für ihn längst zur Herzenssache geworden. Mit dem Verlauf des vergangenen Jahrs ist Hans Pfarr zufrieden – vor allem mit der stetig wachsenden Sammel-Begeisterung der Bevölkerung.

In Nusplingen indes sind Lehrer und Eltern angetan davon, mit welch kleinem Einsatz man Gutes tun kann. Daran lässt Christine Kaiser, die Rektorin der Kallenbergschule, keinen Zweifel. Um den Kindern transparent zu machen, wie viel "Masse" die für eine Polio-Impfung benötigten 500 Deckel sind, wurde das Sammelgut feinsäuberlich abgezählt – ausnahmsweise in Plastiktüten.

Innerhalb weniger Tage, so rechneten die Mädchen und Buben hoch, hatten sie bei 12 000 Deckeln 24 Impfungen zusammen. Damit könnte man also zahlenmäßig eine ganze Nusplinger Schulklasse impfen.

In ihrer Freizeit treffen sich Kinder und Eltern zum "Abschrauben" in örtlichen Getränkemärkten – Pfandflaschen werden grundsätzlich auch ohne Deckel zurückgenommen. Für Christine Kaiser wird damit neben der Nächstenliebe der Nachhaltigkeit Rechnung getragen – ein Thema, das im Schulalltag ebenfalls eine große Rolle spielt.

Hans Pfarr, der die Nusplinger Kinder im neuen Jahr besuchen möchte, freut sich, wie sich die Aktion in den vergangenen Monaten von Norddeutschland her immer weiter in richtig Süden vorgearbeitet und immer mehr Menschen sensibilisiert hat.

Wie viele Deckel im vergangenen Jahr im Kreis oder in der ganzen Region zusammengetragen worden sind, vermag er nicht mehr abzuschätzen, genauso wenig, wo überall Behälter stehen. Nur so viel: "Wir müssen weiter das Bewusstsein für die Bedeutung der Polio-Impfungen wecken." Nur so lasse sich Kinderlähmung weltweit bekämpfen, denn: "Unser Ziel, eine Welt ohne Polio, ist zu 99,9 Prozent erreicht." Weitere Informationen: www.deckel-gegen-polio.de

Poliomyelitis, kurz Polio, die Kinderlähmung, gilt als eine der grausamsten Infektionskrankheiten überhaupt. Heute ist sie dank intensiver Impfung fast verschwunden. Solange aber irgendwo auf der Welt Polio-Viren existieren, sind Kinder bedroht – auch in Deutschland. Das Virus wird von Mensch zu Mensch übertragen. Erst wenn aus betroffenen Ländern wie Nigeria oder Pakistan drei Jahre lang keine neuen Polio-Fälle mehr gemeldet werden, ist die akute Gefahr gebannt. Indien beispielsweise ist von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zwischenzeitlich als poliofrei zertifiziert worden. Eine Therapie gegen Kinderlähmung gibt es bis heute nicht; behandelt werden lediglich die Symptome. Die WHO stuft das erklärte Ziel von Rotary, eine Welt ohne Polio, als realistisch ein.