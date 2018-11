Sein Jahresausflug hat den Nusplinger Jahrgang 1953 bei strahlendem Sonnenschein nach Esslingen in die Sektkellerei Kessler geführt. Dort erwartete die 65-er ein Rundgang durch die mittelalterlichen Gewölbe – und eine Verkostung des spritzigen Sekts. Das Mittagessen nahmen die Jahrgänger im "Palmschen Bau" ein, und anschließend stand dann eine historische Führung in der alten Reichsstadt auf dem Programm, bei der alle gebannt lauschten. Den Ausflug ließen die Nusplinger in einem heimischen Gasthaus ausklingen. Foto: Weiger