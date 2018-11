Eine besondere Wanderung Richtung Bärenthal haben die Nusplinger Jahrgänger von 1960 unternommen und auf halber Strecke die Heuberg-Höhen in Richtung Dietstaig erklommen. Bei angenehmem Wanderwetter führte die Strecke mit schönen Ausblicken durch noch bunte Laubwälder und herbstliche Natur. Eine erste Rast legten sie bei einer Jahrgängerin auf der Dietstaig ein. In der Nusplinger Hütte stärkten sich alle mit einem deftigen Vesper. Dort war bei netten Gesprächen über alte Zeiten auch Kreativität gefragt, galt es doch, sich für den späteren Heimweg eine Laterne zu basteln, um genügend Licht für den steilen Abstieg zu haben. Mit künstlerischer Fantasie bastelten die jung gebliebenen 1960er tolle Laternen, und so verging der Abend bei stimmungsvollen alten Lieder und in fröhlicher Stimmung recht schnell. Foto: Braun