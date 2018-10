Nusplingen Nusplinger in Sorge um Zukunft

Etwa die: "Zwei, die seit Jahrzehnten gute Arbeit in der Gemeindeverwaltung leisten, gehen – was ist in diesem Rathaus los?" Die Bürger seien verunsichert und befürchten Stagnation oder gar einen Rückgang der Leistungsfähigkeit – immerhin gehe große Expertise an entscheidenden Stellen verloren. Der Bürgermeister musste sich den Vorwurf anhören, nicht genug getan zu haben, um dies zu verhindern. Was er zu tun gedenke, um Schaden von der Gemeinde zu wenden?

Alisch blieb die Antwort schuldig, und zwar mit einer einfachen Begründung: Personalangelegenheiten dürften nicht in öffentlicher Gemeinderatssitzung verhandelt werden.