Nusplingen (key). Als im November 2015 die Kommunalanstalt Komm.Pakt.Net gegründet wurde, war der Landkreis Zollernalb ihr beigetreten und hat einen Rabatt von zehn Prozent auf die Mitgliedsbeiträge bekommen. Die Kommunen des Landkreises waren somit indirekt Mitglied – was nicht zulässig ist, wie eine rechtliche Prüfung ergab. Damit alle Kommunen dabei sind und geschlossen an der nächsten Netzbetreiberausschreibung teilnehmen können, übernimmt der Kreis weiterhin die Mitgliedsbeiträge. Den Nusplinger Gemeinderäten fiel es daher in ihrer jüngsten Sitzung leicht, einstimmig für den direkten Beitritt ihrer Gemeinde zu Komm.Pakt.Net zu stimmen.