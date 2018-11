Nusplingen Naturschutz auf der Wacholderheide

Nachdem im vergangenen Jahr der biologisch wertvolle Hang von allerlei Unrat gesäubert worden war, um etwa dem einzigartigen Pflanzenbestand innerhalb des Steinbruchs die Möglichkeit zu bieten, sich zu entwickeln und auszubreiten, wurden diesmal wuchernde Haselsträuche ausgelichtet und abgestorbene Wacholdersträuche sowie Hecken- und Fichtenschößlinge entfernt. Parallel zur Aktion am Kreuz "Ob Aub" in der Kehre in Richtung Obernheim waren die Fanfarenzügler auch am Ortsausgang von Nusplingen tätig. Insgesamt wurden rund 50 Anhänger mit Altholz und Auslichtungsmaterial fachgerecht entsorgt. Zudem sammelten die Helfer erneut allerlei Unrat, wie Flaschen und Plastikmüll ein.

Seit mehreren Jahren wird die Halde in den Sommermonaten von Ziegen gepflegt. Sowohl die mechanische Pflege durch die Mitglieder des Fanfarenzugs als auch das optimierte Weidemanagement mit den kleinen Vierbeinern tragen dazu bei, die Artenvielfalt in dem biologisch so wertvollen Gewann für die Zukunft zu sichern.