Nusplingen Motorradfahrer verunglückt schwer

Obernheim/Nusplingen. Bei einem Unfall auf dem Gemeindeverbindungsweg zwischen Obernheim und Nusplingen ist am Sonntag kurz vor 12.30 Uhr ein 46-jähriger Motorradfahrer so schwer verletzt worden, dass er mit dem Rettungshubschrauber ins Villinger Schwarzwald-Baar-Klinikum gebracht werden musste. Laut Polizei war der Mann zusammen mit einem anderen Motorradfahrer auf der Gefällstrecke der Alten Roßsteige in Richtung Nusplingen unterwegs gewesen, als plötzliche Nackenschmerzen ihn veranlassten, anzuhalten. Er bog auf den Seitenweg ein, übersah dabei aber einen Straßenabsatz und verlor die Kontrolle über sein Motorrad. Beim Sturz verletzte er sich am Rücken und konnte sich danach nicht mehr bewegen.