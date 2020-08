Nusplingen Motorrad-Fahrschüler bei Unfall schwer verletzt

Nusplingen/Bärenthal - Bei einem Unfall, der sich am Dienstagabend gegen 17.45 Uhr auf der Landesstraße 440 zwischen Bärenthal und Nusplingen ereignete, ist ein 43 Jahre alter Motorradfahrer so schwer verletzt worden, dass er mit dem Rettungshubschrauber zur Behandlung in eine Klinik geflogen werden musste.