Nusplingen Mobbing und Medien: Jugend braucht Hilfe

Bereits im Februar respektive März hatten Schulleiterin Christine Kaiser von der Kallenbergschule und Sozialpädagogin Carina Neumann im Gemeinderat einen erhöhten Bedarf angemeldet. Bisher verfügte die offene Jugendarbeit in Nusplingen über 12,5 Prozent einer Vollzeitstelle, davon zwei Stunden pro Woche Schulsozialarbeit an der Schule. Die restliche Zeit hat das Team für die sehr gut angenommene offene Gruppenarbeit am Montagnachmittag genutzt.

In den vergangenen Jahren und Monaten haben sich die Probleme verstärkt: Regelverstöße, verbale und physische Aggressionen, Fremdenfeindlichkeit, Mobbing, Unfälle respektive der Tod von Angehörigen und der Umgang mit Medien. Das bisherige Zeitkontingent reichte dem Diasporahaus-Team für die Fülle seiner Aufgaben nicht mehr aus. Wegen der immer komplexeren Lebenssituation der Schüler sowie der erhöhten Anforderungen, die das Schulleben mit sich bringe, war der Gemeinderat mit einer Ausweitung der Schulsozialarbeit und den damit verbundenen Mehrausgaben von knapp 6000 Euro pro Jahr einverstanden. Die Profis wollen die gewonnene Zeit verstärkt für Einzelfallhilfe, Kontakt zum Jugendamt, Einzelgespräche, die Arbeit in Kleingruppen, Sozialtraining in den Klassen, das Üben von Teamfähigkeit und die Begleitung von Elterngesprächen einsetzen.