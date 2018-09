Nusplingen Mit neun Euro in der Kreide

Nusplingen. Laut Jahresrechnung 2017 hat Nusplingen mit einer Zuführung von 762 711 Euro an den Vermögenshaushalt ein recht erfreuliches Ergebnis erwirtschaftet. Das berichtete Kämmerer Hans Hager dem Nusplinger Gemeinderat in dessen jüngster Sitzung. Der allgemeinen Rücklage wurden 212 252 Euro zugeführt – damit ist diese auf insgesam 1 155 911 Euro etwas angestiegen. Die Verschuldung liege mit rund 16 000 Euro, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von neun Euro entspricht, erfreulich niedrig.

Die Gewinn- und Verlustrechnung für den Eigenbetrieb Wasserversorgung schließt für das Jahr 2017 mit einem Verlust von 13 30 Euro ab. Die Einnahmen und Erträge aus den Trinkwasserverkäufen sind nach der Anhebung der Grundgebühr von zwei auf vier Euro um mehr als 20 000 Euro gestiegen. Die Zinserträge sind weiter auf 5259 Euro zurückgegangen.

Die Löhne und Gehälter lagen 2017 bei 40 220 Euro und die betrieblichen Aufwendungen sind um rund 40 000 Euro auf 92 833 Euro deutlich gestiegen. Durch den Austausch der restlichen Reinigungsmodule, für die 20 500 Euro aufgebracht werden mussten, haben sich die Reparaturarbeiten auf insgesamt 55 800 Euro erhöht.