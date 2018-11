Nusplingen Keller wird Kämmerer

Zu dem Verband gehören die Kommunen Bärenthal, Buchheim, Fridingen, Irndorf, Kolbingen und Renquishausen. Der gebürtige Singener hat nach seiner Fachhochschulreife seine Ausbildung für den gehobenen Verwaltungsdienst bei der Stadt Radolfzell gemacht.

Nach 30 Jahren nach Neuhausen ob Eck

Nach seinem Studium an der Hochschule für öffentliche Verwaltung in Kehl wurde er zunächst Kämmerer von Mühlingen im Kreis Konstanz. Keller tritt die Nachfolge von Hans Hager an, der nach 30 Jahren das Nusplinger Rathaus verlässt und zum 1. Januar Hauptamtsleiter in Neuhausen ob Eck wird.