Nusplingen Kein Platz für Flüchtlinge im Ort

Dem Kauf widersprach der Gemeinderat grundsätzlich nicht, große Diskussionen gab es jedoch um die Standortwahl. Bürgermeister Alisch brachte drei Plätze ins Gespräch, die er auch bereits vom Landratsamt hatte absegnen lassen.

Zum einen handelt es sich um das Gewann "Rauzenloch" im Bereich des Nusplinger Festplatzes. Eine zweite Option in Nusplingen wäre der südliche Ortsausgang zwischen der Kläranlage und der Bärastraße, entlang dem Weg zur Kläranlage. Als dritter Standort wurde in Heidenstadt die Grünfläche zwischen der Pumpstation und der Straße nach Hartheim vorgeschlagen. Der Vorteil: Alle drei Grundstücke befinden sich in Gemeindeeigentum.

Die Nusplinger Gemeinderäte zeigten sich über alle drei Standorte nicht sonderlich glücklich. Ihre Hauptargumente: Die Flüchtlinge seien dort weit ab vom Schuss, ausgegrenzt und auch außerhalb der Obhut. Besonders Heidenstadt sei aufgrund fehlender Infrastruktur für Menschen ohne Auto äußerst schwierig. Zudem gingen dort auch öfter Frauen alleine spazieren, die sich dann unwohl fühlen könnten. Denn: "Die Mehrheit der Flüchtlinge sind nun Mal allein reisende junge Männer", wie Bürgermeister Alisch klar machte.

Ein Vorschlag aus dem Gemeinderat war, man könne den Container ja auf den Parkplatz des Rathauses stellen. Das sorgte für noch mehr Gesprächsbedarf, auch aus den Reihen der Zuhörer. Zum einen sei hier kein Wasseranschluss vorhanden, so dass die Straße aufgerissen werden müsse, andererseits sei die Bushaltestelle in unmittelbarere Nähe, die täglich von Schulkindern frequentiert werde.

Da keine Einigung erzielt wurde, wurde die Entscheidung zur Standortwahl auf die Gemeinderatssitzung im Dezember vertagt. Jörg Alisch bat noch einmal alle, zu überlegen, ob irgendwo ein Plätzchen in einem Garten, auf einem Baugrundstück oder sonst irgendwo frei sei, das dafür genutzt werden könnte. "Ich bin für alles offen", sagte der Bürgermeister.