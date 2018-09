Nusplingen Kämmerer Hans Hager serviert dem Gremium Wasser und Wein

Gegenüber der Haushaltsplanung steigen die Schlüsselzuwendungen des Landes um 42 000 Euro, die kommunale Investitionspauschale um 21 000 Euro. Die Holzerlöse liegen um 17 000 Euro unter dem Planansatz von 171 500 Euro, und die Ausgaben für Holzfällung, Aufarbeiten und Rücken mit mehr als 60 000 Euro um 23 000 Euro über dem Planansatz. Die Personalausgaben liegen noch mit 6000 Euro unter dem Planansatz, so dass am Ende mit einer schwarzen Null zu rechnen sein werde, so Hager. In der Bilanz ist somit von einer Erhöhung des Vermögenshaushalts über 250 000 Euro auf insgesamt 1,5 Millionen Euro zu rechnen.

Die Turmsanierung an der Alten Friedhofskirche St. Peter und Paul kann beginnen: Die Förderzusage liegt endlich vor

Andere Faktoren trüben die Bilanz: Die siebte Urnenstele auf dem Friedhof kostet 12 000 Euro. Dafür kann der Förderverein Alte Friedhofskirche St. Peter und Paul nun mit der Turmsanierung beginnen: Der Zuschussbescheid vom Landesdenkmalamt liegt vor. Noch ausreichend Mittel stehen zur Verfügung, um die 18 Jahre alte Telefonanlage im Rathaus von ISDN auf Digital umzustellen, was in den nächsten ein bis zwei Jahren passieren soll.

In den Genuss der Wohnbauförderung sind bisher zwei junge Familien gekommen und haben für Bauplatzkäufe 7500 Euro erhalten. Die Abrechnungen für die Erschließung des Groz-Areals und den Ausbau der Hohenbergstraße sind noch 2017 verbucht worden. In der Bergstraße sind bisher nur der Untergrund untersucht und die Wasserleitung geortet worden sowie Ausgaben für die Planung angefallen. Der Abbruch des alten Schulhauses in Heidenstadt, wo ein Dorfgemeinschaftshaus entsteht, hat 66 000 Euro gekostet. Hager ist zuversichtlich, dass die Gesamtausgaben in Höhe von 571 000 Euro ausreichen, obwohl die Förderung geringer ausfällt als erwartet: Aus dem Entwicklungsprogramm ländlicher Raum fließen 235 700 Euro, aus dem Ausgleichstock 150 000 Euro – insgesamt 55 000 Euro unter dem Ansatz.

Der Bauhof hat seinen Fuhrpark mit dem Kauf eines Traktors für rund 50 000 Euro erweitert. Im Rahmen der Flurbereinigung hat Nusplingen 4200 Euro für die Sanierung des Betonplattenwegs bei den Harthöfen ausgegeben. Eine E-Tankstelle am Marktplatz, die sehr gut genutzt wird, hat bisher Kosten in Höhe von 12 600 Euro verursacht. Die Verkäufe von Grundstücken brachten mehr als 42 000 Euro ein.

Weil einige größere Maßnahmen noch anlaufen müssen, betrachtet Hager eine weitere Prognose für den Vermögenshaushalt im laufenden Jahr noch als schwierig.