Nusplingen Junge Mitbürger entwickeln Ideen

Sandra Graf und Jörg Alisch waren mit den Ausarbeitungen und Vorschlägen der Jugendlichen sehr zufrieden, freuten sich über den regen Austausch untereinander und die konstruktive Mitarbeit an der Sache. Eine solche Vorgehensweise, so Graf, sorge bei derartigen Projekten im Allgemeinen für große Akzeptanz und Transparenz.

Damit die Teilnehmer ihre Handschrift in Projekten wiederfinden

Bürgermeister Jörg Alisch bemerkte, dass solche Aktionen die Jugendlichen in die Entwicklung der Gemeinde von Beginn an einbinden sollen. "Wenn die Jugendlichen dann letztlich ihre Handschrift in bestimmten, realisierten Projekten wiedererkennen, dann ist das doch eine tolle Sache", so der Schultes. Die von den jungen Bürgern entworfenen Ideen werden der Öffentlichkeit im Rahmen der Bürgerversammlung am kommenden Dienstag vorgestellt.

Ein weiterer Pluspunkt des Abends war zudem, dass sich die Nachwuchsgeneration der Heuberggemeinde in einer lockeren Atmosphäre mit ihrem Bürgermeister Jörg Alisch, der ein offenes Ohr für die Belange der Jugend hat, austauschen konnte.

Am Ende der Veranstaltung spendeten die Jugendlichen der Projektingenieurin Sandra Graf sowie Bürgermeister Alisch sogar Applaus für die gute Idee und die Möglichkeit, sich aktiv in die künftige Entwicklung der Gemeinde mit einzubringen.