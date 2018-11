Nusplingen. Der kleine Nick ist nicht nur ein echtes Schlitzohr, sondern auch der Held einer ganzen Kinderbuchreihe. Im Rahmen des 15. bundesweiten Vorlesetags hat Bürgermeister Jörg Alisch den Erst- und Zweitklässlern der Nusplinger Kallenbergschule daraus vorgelesen. Die Mädchen und Buben hatten große Freude an Nicks spaßigen Erlebnissen mit dem Schulfotografen oder an den Geschichten über seinen Urlaub am Meer. Rektorin Christine Kaiser und ihre Kolleginnen dankten dem Rathauschef für seinen frühmorgendlichen Leseeinsatz, genauso die Kinder. Und wie der Bürgermeister, verriet, hat auch er Gefallen an den höchst amüsanten Klassikern von René Goscinny gefunden: "Das sind meine neuen Lieblingsbücher." Nach den jüngsten Schülern, die Alisch sogar selbst gemalte Bilder überreichten, waren die Dritt- und Viertklässler an der Reihe.