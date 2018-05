Nusplingen In Sachen Sicherheit ein wahres Paradies

Nusplingen (ha). Nusplingen zählt zu einer der sichersten Kommunen im Zollernalbkreis: mit 18 Straftaten ist die Kriminalitätsbelastung 2017 gegenüber 2016 nochmals zurückgegangen. Die Aufklärungsquote – so berichtete Harald Fritz, Leiter des Polizeipostens Meßstetten, im Gemeinderat – lag mit 50 Prozent allerdings deutlich niedriger als im Vorjahr, was vor allem am höheren Anteil von Diebstählen liege, die meist nicht einfach aufzuklären seien.