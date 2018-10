Nusplingen Hans Hager wechselt nach Neuhausen

Nusplingen. Am 31. Dezember endet in Nusplingen eine Ära, denn Kämmerer Hans Hager verlässt das Rathaus und wird Hauptamtsleiter in Neuhausen ob Eck. Der 55-Jährige gilt seit langem als ausgewiesener Fachmann in Verwaltungs- und Finanzfragen, hatte zeitweise auch die Aufgaben des Kämmerers im benachbarten Obernheim übernommen und ist in seiner Heimatgemeinde außerdem dafür bekannt, dass ihm deren Wohl auch ein persönliches Anliegen ist.