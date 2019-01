Nusplingen "Haiberger Bättlblätz" feiert Jubiläum

Zumal gleich zwei Geburtstagsfeten ins Haus stehen: Gefeiert wird am Freitag und Samstag, 18. und 19. Januar, in der Festhalle Nusplingen. Einlass ist jeweils ab 18 Uhr. Die Partys, zu denen Ring- und Nachbarszünfte gleichermaßen eingeladen sind, beginnen jeweils um 19 Uhr. Geboten wird ein buntes Programm aus Brauchtum, Show und Tanz. Auf eines sind der SVH-Chef und sein Ausschuss besonders stolz: Die 60 Helfer, welche die Mitglieder pro Abend benötigen, waren im Nu in den eigenen Reihen gefunden. Viele Mitglieder schieben gar an beiden Tagen Dienst. Iwertowski ist gerührt: "Unser Zusammenhalt war schon immer sensationell."