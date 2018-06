Nusplingen FestumzugVerkehr wird umgeleitet

Nusplingen. Für das 60. Landestreffen der Spielmanns- und Fanfarenzüge, das 1. Heuberg Tattoo und die 17. Weltmeisterschaft im Fahnenhochwerfen am 9. und 10. Juni in Nusplingen ist der Markplatzbereich von Samstag, 9. Juni, 7 Uhr, bis Sonntag, 10. Juni, 22 Uhr, gesperrt. Die Umleitung erfolgt innerörtlich über die Huzelgasse und die Untere Kirchstraße. Der Festumzug am Sonntag, 10. Juni, startet um 14 Uhr. Die Aufstellung erfolgt ab 13 Uhr in der Theodor-Groz-Straße, Bergstraße und Hohenbergstraße. Der Umzug läuft ab 14 Uhr über die Silcherstraße, Kapellentorstraße und Marktplatz zum Festgelände. Die Umleitung des Verkehrs während des Umzugs erfolgt über Kirchwiesenstraße, Vorstadt-, Graben- und Uhlandstraße.