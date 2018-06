Nusplingen Fanfarenzug brilliert mit seinem ersten Tattoo

Sehr zur Freude der Nusplinger Besucher schlugen sich die Lokalmatadoren des heimischen FZ bestens. Unter anderen wurde Maximilian Klaiber in seiner Altersklasse zum Weltmeister gekürt. Jannik Veeser wurde Zweiter, Linus Veeser Dritter. Lukas Hager erreichte ebenfalls einen Bronzerang und – last but not least – Gerd Klaiber bei den Herren ebenfalls.

In der Mannschaftswertung wurden die Nusplinger Jugendlichen Vize-Weltmeister. Am Sonntag schließlich zog ein bunter und fröhlicher Festumzug unter dem Motto „Anno dazumal“ durch den Ortskern. Den Fanfarenzügen des Landesverbands in ihren prächtigen Uniformen schlossen sich zahlreiche Fußgruppen an. Hier zeigte sich abermals, was Bürgermeister Jörg Alisch in seiner Begrüßung eindrücklich herausgestellt hatte: „In Nusplingen ist es eine Selbstverständlichkeit, dass die Vereinsgemeinschaft zusammensteht.“