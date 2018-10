Nusplingen Naturtonmusiker zu Gast bei ihrer Majestät

Nusplingen (mik). Bereits zum vierten Mal hat der Fanfarenzug Nusplingen am Deutschen Weinlesefest in Neustadt an der Weinstraße teilgenommen. Die Musiker um die Vorsitzenden Willi Schreiber und Marcel Weber waren dem Veranstalter noch in guter Erinnerung und wurden mit etlichen ehrenvollen Aufgaben betraut.