Nusplingen Es wird ein "Fest der kurzen Wege"

Die Musiker des Fanfarenzugs proben parallel seit mehreren Wochen das neue Programm, um sich beim ersten Heuberg-Tattoo in der seit Wochen ausverkauften "Kallenberg-Arena" dem Publikum von der besten Seite zu präsentieren. Zudem wird der Fanfarenzug Nusplingen bei der Marschwertung am Sonntagnachmittag versuchen, den im Vorjahr errungenen Titel des baden-württembergischen Meisters in der höchsten Marschwertungsklasse zu verteidigen. Zeit für eine Teilnahme am Kritikspiel haben die Aktiven mit den Vorsitzenden Willi Schreiber und Marcel Weber freilich nicht, denn während der Festtage sollen die Mitglieder so viel Arbeitsdienste wie möglich abdecken. Trotzdem sind die Naturtonmusiker über jede Hilfe dankbar, sei es durch die Übernahme eines Arbeitsdienstes während des Festes oder durch die Mithilfe beim Auf- und Abbau der Tribünen und des Zeltes.