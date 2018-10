Nusplingen. Impro-Theater ist in Nusplingen angesagt: Am Samstag, 13. Oktober, kommt das Ensemble des Improtheaters "Plan B" aus Sigmaringen. Ab 19 Uhr improvisieren die Schauspieler ein abendfüllendes Theaterstück in der Alten Friedhofskirche. Darin geht es um wichtige Entscheidungen im Leben dreier Personen. Die Zuschauer helfen dabei beim Erschaffen der Figuren und bestimmen, welche Entscheidungen die Personen treffen. Es gibt kein Grundgerüst der Geschichte – alles wird direkt aus dem Ste­greif gespielt. Daraus ergibt sich ein zusammenhängendes Stück. Die Gruppe des Improtheaters "Plan B" spielt seit 2015 zusammen. Diverse Auftritte im Raum Sigmaringen und im Zollernalbkreis haben die drei Frauen und drei Männer bekannt gemacht. Karten gibt es im Vorverkauf bei der Gemeinde Nusplingen unter Telefon 07429/9 31 09-20 oder unter info@nusplingen.de sowie an der Abendkasse.