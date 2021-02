Nusplingen Die Fasnet bietet Corona kulinarisch Paroli

Nusplingen. Unter normalen Umständen würde jetzt in Nusplingen der Ausnahmezustand herrschen, doch an Rathaussturm, Narrenumzug, Saalfasnet und Verbrennung des Saukögels ist in diesem Jahr nicht einmal zu denken. Aber dem Virus ganz das Feld überlassen, das kam für die Verantwortlichen der Narrenzunft dann doch nicht in Frage: Auf Anregung der jüngeren Ausschussmitglieder beschlossen sie, die Nusplinger mit einem "Narrenschmaus to go" zu erfreuen und buchstäblich auf den närrischen Geschmack zu bringen. Und so wurden am Samstag in der Nusplinger Zunftstube die traditionellen Gerichte der Nusplinger Fasnet zubereitet, nämlich Narrensuppe und "Dubacknudla".