Nusplingen Der Zauber ist bei allen Besuchern zu spüren

In der Nusplinger Hütte und darum herum genossen die Besucher die stimmungsvolle Atmosphäre mit Lichterglanz und Tannenbäumen. Zahlreiche Hobbyaussteller und Kunsthandwerker präsentierten ihre selbst gefertigten Werke und boten sie zum Verkauf an. Für das leibleiche Wohl der Besucher gab es allerlei Leckereien aus dem Backofen, und ein mancher erfreute sich an einem warmen Glühwein oder an heißem Caipirinha. Musikalisch wurden die vielen Gäste vom Männergesangverein Nusplingen verwöhnt. Zudem umrahmte Akkordeonmusik die gelungene Veranstaltung. Der Duft und Zauber von Weihnachten war bei allen Anwesenden förmlich zu spüren.