Nusplingen Der Verkehr steht unter Strom

Nusplingen. Die erste öffentliche E-Ladetankstelle in Nusplingen ist in Betrieb – Bürgermeister Jörg Alisch und EnBW-Kommunalberater Nicolaus Schäfer haben die Stromladesäule in der Ortsmitte am Mittwochmorgen in Betrieb genommen. Schon vor zwei Jahren hatte sich Alisch in Norwegen einen Eindruck davon verschafft, wie stark die E-Mobilität im Kommen ist. Dort sei der Ausbau viel weiter, berichtet er und freut sich, mit der neuen Ladestation im Kreisgebiet "ganz vorne mit dabei zu sein".