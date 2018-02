Nusplingen. Mit dem Neubau des Bürgerhauses in Heidenstadt beschäftigt sich der Gemeinderat in seiner Sitzung am Dienstag, 20. Februar, ab 19 Uhr im Rathaus. Auf der Tagesordnung stehen zudem die Jahresberichte von Christine Kaiser, Leiterin der Kallenbergschule, und Jennifer Mengis, Leiterin der katholischen Kindertagesstätte St. Josef, die Beteiligungen der Gemeinde an privaten und öffentlichen Unternehmen, die Datenzentrale Baden-Württemberg, die Feuerwehr, der Bebauungsplan "Heckental, 1. Änderung" und das Gemeindeentwicklungskonzept. Vergleichen wird das Gremium die Feuer- und Erdbestattungen 2017, schaut sich den Heizölverbrauch in der Schule und im Schwimmbad an und hört den Jahresbericht zur Kläranlage für 2017. Eine Bürgerfragestunde beschließt die Sitzung.