Den wohl größten Blumenteppich auf dem Großen Heuberg haben an Fronleichnam – wie so oft – die Helfer in Nusplingen auf dem Heira-Platz vor dem Rathaus gelegt. Sie stellten diesmal das Osterlamm in den Mittelpunkt ihrer blühenden Darstellung. Mit Vielfalt punkteten einmal mehr die Christen in Obernheim, wo aneinander gereihte Teppiche vor St. Afra den Weg zur Kirche wiesen. Besonders üppig fällt dort jedes Mal auch das grüne Band durch den Ort aus, das den Weg für die Prozession markiert. Große, prächtige Altäre fanden die Prozessionsteilnehmer in Unterdigisheim vor, wo außerdem das Pfarrfest gefeiert wurde – in der frisch, aber noch nicht ganz sanierten Festhalle. Den Gottesdienst für die Seelsorgeeinheit Straßberg-Veringen zelebrierte Pfarrer Nikolaus Ostrowitzki in Benzingen, und bei herrlichem Sommerwetter nahmen viele Gläubige an der Feier auf dem Schulhof teil, von wo die Prozession zum Abschuss in der Kirche führte. Seine Schleusen machte der Himmel erst am Nachmittag auf – ganz als wollte er vormittags die Blumenleger für ihre Mühe belohnen. Fotos: Eyrich/Böhme