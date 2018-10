Nusplingen BL steht für "bessere Leit"

Die Brüder Alwin, Edgar und Egon Hagel sowie Markus Burkhardt und Michael Ogger wussten zu berichten, was die schwäbische Sprache, "die eigentlich g‘schützt g’hört", so alles interpretieren kann. Ein wahrhaftiger Stargast, der in den 1960er-Jahren mit den "Mudders und Vadders" – Alwin Hagel korrigierte sich gleich: "The Mama’s and the Papa’s" – einen Welthit landete, "California Dreaming", konnte begrüßt werden. Vom MGV Nusplingen kam ein Ensemble auf die Bühne und unterstützte den "Stargast" bei seiner Interpretation des Hits. Die Begeisterung kannte keine Grenzen.