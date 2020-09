Nusplingen Beschwerden über Schulbusse häufen sich

In Zeiten der Corona-Pandemie bringt das die Eltern auf die Barrikaden: übervolle Schulbusse. Reagiert hat auch der Nusplinger Bürgermeister Jörg Alisch: "Es ist richtig, dass diese Situation bestanden hat. Ich habe deshalb beim Landratsamt interveniert und Kontakt zum Verkehrsamt aufgenommen." Seitens der Behörde wurde zugesichert, dass zusätzlich ein Fahrzeug nach Ende der fünften Unterrichtsstunde – ein "Verstärkungsbus" – eingesetzt wird. Der fährt zwar nicht bis nach Nusplingen, bietet aber eine Alternative für die Schüler aus Unterdigisheim, was bewirken soll, dass die Busse nicht mehr so voll sind.