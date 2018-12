Nusplingen Aus dem Ländle ins Wohnzimmer

Dabei wurden einmal mehr nur regional geschlagene Bäume mit dem Label "Württemberger Tanne" angeboten. Neben Nordmanntannen durfte die Kundschaft außerdem zwischen Rotfichten und Blaufichten verschiedener Größen wählen.

Die Besucher konnten sich auch kulinarisch auf die bevorstehenden Weihnachtsfeiertage einstimmen, bei Glühwein, Punsch, Waffeln und warmen Würsten war der Christbaummarkt auch gesellschaftlich reizvoll. Die Veranstalter boten ihren Kunden erneut eine kostenlose Auslieferung der Bäume bis vor die Haustüre an. Für jeden verkauften Baum geht eine Spende von zwei Euro an die Kindernachsorgeklinik in Tannheim. Diese Spende werden die Nusplinger Musiker vor Ort übergeben und wollen den kranken Kindern und ihren Familien zudem die Zeit in der Nachsorgeklinik noch mit einem musikalischen Ständchen verschönern. Wer noch einen Christbaum sucht, kann diesen noch bis zum Heiligabend in der Mörikestraße 1 in Nusplingen kaufen.