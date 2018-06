Nusplingen Alles hat geklappt wie am Schnürchen

Nusplingen. So ein Großereignis erlebt der Heuberg nicht alle Tage. Zum Tattoo, dem Musik- und Showspektakel der Extraklasse mit historischen Wurzeln, gesellten sich das 60. Landesverbandstreffen der Spielmanns- und Fanfarenzüge Baden-Württemberg, ein Wertungsspiel sowie die 17. Weltmeisterschaften im Fahnenhochwurf. Zwei Tage lang brachten viele tausend Besucher internationales Flair ins Bäratal.

Vor allem das Tattoo, wohlgemerkt das erste seiner Art in Nusplingen, war am Samstag in der Dämmerung ein gut für Gänsehaut-Momente. Die Gäste waren von Musik, Akrobatik und Tanz regelrecht verzaubert; Fackelschein wechselte mit LED-Effekten, den Schlusspunkt setzte ein Feuerwerk. Über 300 Musiker, Sänger, Turner und Tänzer, übrigens ausnahmslos aus renommierten Ensembles und Formationen, boten ein mehr als dreistündiges, kurzweiliges Programm aus Fanfaren- und Trommelklängen, Dudelsack-Traditionals, Irish Reel, Akrobatik und Gesang – am Ende gab es nicht enden wollenden tosenden Applaus für die spektakuläre Show, die seit Monaten ausverkauft gewesen war und die hohen Erwartungen in jeder Hinsicht erfüllt hatte. Alles war akribisch vorbereitet worden, jeder Handgriff saß, sogar einen Regenponcho hatte jeder Gast mit Eintrittskarte und Sitzkissen erhalten – gebraucht wurde der Wetterschutz glücklicherweise nicht. Das Fest unter dem großen Zelt auf dem Marktplatz währte bis in den frühen Morgen – erst dann hieß es "Tap toe" – Zapfhahn zu. Wie einst zu Landsknechts Zeiten.

Wie exzellent weit über die Region hinaus der Ruf des Fanfarenzug Nusplingen ist, hatte bereits die offizielle Festeröffnung gezeigt, bei der die Standarte des Landesverbands feierlich überreicht wurde. "Wir wussten, dass wir hier wieder in besten Händen sind", lobte dessen Präsident Klaus Günthner. Bei den Weltmeisterschaften im Fahnenhochwurf – die ein stattliches Medienaufgebot nach Nusplingen gelockt hatten – hielten die Besucher nicht nur der schwülen Hitze stand, sondern vor Spannung auch den Atem an. Sehr zur Freude der Einheimischen schlugen sich die Lokalmatadoren hervorragend: Maximilian Klaiber holte in seiner Altersklasse den Weltmeistertitel, Jannik und Linus Veeser wurden Zweiter respektive Dritter. Lukas Hager belegte ebenfalls einen Bronzerang, desgleichen Gerd Klaiber bei den Herren. In der Mannschaftswertung wurden die Nusplinger Jugendlichen Vizeweltmeister.