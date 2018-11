Nusplingen 26 000 Stunden lang Schutzengel

Nusplingen. Offiziell aus der Taufe gehoben wurde der Schwimmverein Nusplingen im Juli des Jahres 1993. Allerdings wissen viele Nusplinger noch, dass die Schwimmbegeisterten der Bäratalgemeinde schon seit 1973 in der DLRG Ortsgruppe Nusplingen organisiert waren. Verschiedene Gründe führten 1993 dazu, dass daraus der heutige Schwimmverein entstand. Daher ist es auch nicht verwunderlich, dass bei der Feierstunde ganze 82 Personen für ihr 25-jährige Mitgliedschaft geehrt wurden.

Untrennbar verbunden ist der Verein mit der Eröffnung des örtlichen Schwimmbads, ebenfalls 1973. Dort haben die Mitglieder der DLRG respektive des Schwimmvereins insgesamt 26 000 ehrenamtliche Aufsichtsstunden geleistet. Zudem übernimmt der Schwimmverein seit 1998 in ununterbrochener Regelmäßigkeit an zwei Wochenende im Jahr den Wachdienst am Schluchsee für die Kameraden der dortigen DLRG.

Aber auch aus dem Gemeindeleben ist der Schwimmverein mit seinen vielfältigen Angeboten seit Jahren nicht mehr wegzudenken. So gehören der Anfänger-Schwimmkurs, der Wassergewöhnungskurs für Kleinkinder, die Mutter-Kind-Schwimmkurse, die Aquatic-Fitness-Kurse und die Wassergymnastik zu den wiederkehrenden Angeboten für alle. Sehr erfolgreich sind die Aktiven des Schwimmvereins außerdem als aktive Sportler: Insgesamt haben sie mehr als 200 Jugendschwimmabzeichen und rund 230 Rettungsschwimmabzeichen erworben.