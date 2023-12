Nur wenig Interesse: Vor den Kommunalwahlen hat die CDU Oberweier Sorgen

1 Oskar Kopf (Mitte) hat Stefanie Weinacker bei der Hauptversammlung des CDU-Ortsverbands verabschiedet. Nachfolger für das Amt des Schriftführers wird Lutz Heiermann sein. Foto: Bohnert-Seidel

Viele langjährige Mitglieder sind zur Hauptversammlung des CDU-Ortsverbands Oberweier gekommen. Unter anderem hat der Vorsitzende einen Blick auf die bevorstehenden Kommunalwahlen geworfen – großes Interesse am Amt sehe er noch keines.









Vorsitzender Oskar Kopf freute sich über zahlreiche Besucher aus dem Gemeindeverband. Bewu sst habe Kopf in diesem Jahr auf die Einladung an einen Gastredner aus der Landes- oder Bundespolitik verzichtet. Vielmehr interessierten sich die Gäste ohnehin für die Splitter aus dem Gemeinde- und Kreisrat, die Charlotte Schubnell vorgetragen hat. Wenn über Bundespolitik gesprochen wird, dann mit einem Spitzenpolitiker, den Lutz Heiermann, neu gewählt in den Vorstand, nach Friesenheim holen möchte. Dann würde sich die Basis auch gern einmal Luft verschaffen.