2 Kommt mit dem DSV-Team aus Russland zurück: Daniela Maier aus Furtwangen. Foto: Warmuth

Plötzlich mittendrin im kriegerischen Konflikt: Die Skicrosserin Daniela Maier aus Furtwangen und die Ski-Kunstspringerin Emma Weiß aus Albstadt wollten am Wochenende in Russland bei Weltcups starten. Jetzt suchen sie aber nach dem schnellsten Weg zurück nach Hause.















Direkt von den Olympischen Spielen in Peking ging es für die Skicrosser und Ski-Kunstspringer nach Sunny Valley im Ural (Cross) und Jaroslawl nordöstlich von Moskau.

In Sicherheit bringen

Doch nach dem Angriff von Russland auf die Ukraine steht ihnen der Sinn nicht mehr nach sportlichem Wettkampf, sondern danach, sich in Sicherheit zu bringen. Der Deutsche Skiverband (DSV) reagierte am Donnerstagnachmittag und kündigte an, seine Sportler von den geplanten Weltcup-Wettbewerben in Russland zurückzuziehen. "Unsere oberste Prämisse ist: Der DSV geht keinerlei Risiko ein und verzichtet im Zweifel immer auf eine Teilnahme bei internationalen Veranstaltungen", sagte Pressesprecher und Vorstandsmitglied Stefan Schwarzbach.

DSV holt die Skicrosser heim

Die Olympiadritte Daniela Maier aus dem Schwarzwald hatte sich eigentlich vorgenommen, nach dem Gewinn der Bronzemedaille ihren ersten Weltcupsieg anzupeilen ("das wäre schon mein Traum"), doch nun sucht der DSV nach dem schnellsten Weg aus Russland heraus. "Unsere Skicross-Nationalmannschaft, die bereits zum Weltcup nach Russland angereist ist, werden wir so schnell wie möglich nach Deutschland zurückholen", sagte Schwarzbach. Weiter kündigte er für die DSV-Athletinnen und -Athleten an, "bis auf Weiteres an keinen internationalen Wettbewerben in Russland oder in der Ukraine teilzunehmen". Diesen Rückzug habe der DSV gemeinsam mit dem Deutschen Olympischen Sportbund beschlossen.

Emma Weiß und die Schweizer ziehen zurück

Die Aerials-Spezialistin Emma Weiß hatte bis gestern Nachmittag vom DSV noch keine Nachricht über einen Rückzug erhalten, die Albstädterin berichtete aber über rege Diskussionen im Schweizer Team, mit dem sie reist. Am Ende hat auch die Schweizer Delegation entschieden, nicht an den Wettkämpfen in Jaroslawl teilzunehmen. Da die amerikanischen und chinesischen Aktiven erst gar nicht angereist sind und neben den Schweizern auch die Australier entschieden haben abzureisen, sollte es am späten Donnerstagabend eine Sitzung des Weltverbands FIS und den örtlichen Organisatoren geben, ob ein Weltcup mit nur noch russischen und weißrussischen Startern überhaupt Sinn macht. Am liebsten, das ließ die Schweizer Delegation durchblicken, wäre dem Weltverband wohl, wenn die örtlichen Organisatoren die Wettbewerbe absagen würden. Denn die offizielle Position der FIS ist, dass sie unpolitisch sei und "die Standorte von dem Konflikt nicht betroffen" seien. Sie wolle "die Situation mit allen Beteiligten beobachten, um die Sicherheit der Teilnehmer zu gewährleisten".

"Ich hoffe, dass ich nicht irgendwo festsitze!"

Während der DSV für seine Skicrosser um Daniela Maier nach Rückreisemöglichkeiten sucht, gestaltet sich die Aufgabe für die auf die Schweizer angewiesene Emma Weiß diffiziler, zurück auf die Schwäbische Alb zu kommen. "Das ist alles sehr schwierig, und ich hoffe, dass ich nicht irgendwo festsitze", sagte sie.

FIS zögert mit Absage

Unklar ist das weitere Vorgehen der FIS, die mit klaren Konsequenzen zögert. Was aus den weiteren geplanten Weltcups wird, ist daher unklar. Geplant sind noch ein Aerials-Wettbewerb in Moskau am 5. März, ein Langlauf-Weltcup vom 18. bis zum 20. März in Tjumen und das "Russia Blue Bird Tournament" der Skispringerinnen in Nischni Tagil (18. Bis 20. März) und in Tschaikowski (25. Bis 27. März).