Nur Vierbeiner dürfen ins Becken: Beim Hundebadetag in Lahr müssen Menschen draußen bleiben

Das Terrassenbad veranstaltet seinen ersten Badetag für Vierbeiner. Dafür wird eigens das Chlor abgestellt. Die Besitzer der Tiere müssen hinter ihren Lieblingen aufräumen.
Im Wasser planschen, sich abkühlen und danach auf der Wiese entspannen – was den Lahrern im Terrassenbad Spaß macht, ist in diesem Jahr zum ersten Mal auch für ihre Vierbeiner möglich. Am Samstag, 20. September, einen Tag nach dem offiziellen Saisonende, öffnet das Bad seine Türen von 11 bis 17 Uhr für diese Premiere. Wir beantworten hier die wichtigsten Fragen dazu.