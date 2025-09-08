Nur Vierbeiner dürfen ins Becken: Beim Hundebadetag in Lahr müssen Menschen draußen bleiben

Das Terrassenbad veranstaltet seinen ersten Badetag für Vierbeiner. Dafür wird eigens das Chlor abgestellt. Die Besitzer der Tiere müssen hinter ihren Lieblingen aufräumen.

Im Wasser planschen, sich abkühlen und danach auf der Wiese entspannen – was den Lahrern im Terrassenbad Spaß macht, ist in diesem Jahr zum ersten Mal auch für ihre Vierbeiner möglich. Am Samstag, 20. September, einen Tag nach dem offiziellen Saisonende, öffnet das Bad seine Türen von 11 bis 17 Uhr für diese Premiere. Wir beantworten hier die wichtigsten Fragen dazu.

Was für eine Überlegung steht dahinter, Hunde im Terrassenbad von der Leine zu lassen?

Im vergangenen Jahr habe sich eine Bürgerin bei der Stadt gemeldet und einen Hundebadetag vorgeschlagen, heißt es aus dem Rathaus. „Wir fanden die Idee gut und haben uns dann überlegt, wie wir es umsetzen können“, verrät die Stadt auf Nachfrage unserer Redaktion. Normalerweise sei so ein zusätzliches Angebot für Hundebesitzer nicht drin, da der tägliche Badebetrieb das nicht zulasse. Deshalb gebe es jetzt nach Saisonschluss diesen besonderen Tag, „an dem die Hunde im Mittelpunkt stehen“.

Was erhofft sich die Stadt von der Aktion?

„Vor allem, dass viele Hunde mit ihren Herrchen und Frauchen vorbeikommen“, so die Antwort aus den Rathaus. Alle sollen gemeinsam einen schönen Tag erleben und aufeinander Rücksicht nehmen. Außerdem hofft die Stadt, dass viele Spenden für das Tierheim zusammenkommen. Wer keinen Hund hat, könne deshalb auch gern einfach so vorbeikommen, sich das Spektakel anschauen und am Infostand des Tierheims freiwillig etwas spenden.

Was ist, wenn ein Hund nicht schwimmen kann, man das aber erst merkt, wenn er schon untergegangen ist?

Eigentlich dürfte das nach Einschätzung der Stadt kein Problem sein. Die Hunde könnten sich durch ihren natürlichen Paddelinstinkt gut über Wasser halten. Für Tiere, die noch gar keine Erfahrungen mit Wasser gemacht haben, empfiehlt die Stadt trotzdem erst einmal das Nichtschwimmerbecken.

Vertragen die Hunde das gechlorte Wasser? Und werden sie sich auch untereinander vertragen?

Das Chlor werde bereits am Tag zuvor abgestellt, so dass es am 20. September dann kein Gesundheitsrisiko mehr für die Tiere darstellt, teilt die Stadt mit. Man vertraue außerdem darauf, dass die Hundebesitzer ihre Tiere am besten kennen und wissen, wer nicht für einen gemeinsamen Badetag mit anderen Hunden geeignet ist. Ein gültiger Impfschutz, eine aktuelle Hundemarke und eine Haftpflichtversicherung seien für alle Teilnehmer Pflicht.

Haben Bäderchef Bob Jones und sein Team die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, als sie von diesem Plan gehört haben? Denn wie wird das Terrassenbad hinterher aussehen?

Ganz im Gegenteil, die Stadt erzählt, das Bäderteam sei von der Idee total begeistert gewesen und habe sich direkt um die Umsetzung gekümmert. Die ganze Aktion werde auf Vertrauensbasis laufen – Hundebesitzer müssten ja öfter mal irgendwo die Hinterlassenschaften ihrer Haustiere entfernen. Und das sollten sie an diesem Tag im Schwimmbad bitte auch tun, heißt es von der Stadt.

Warum dürfen Herrchen und Frauchen nicht mit ins Wasser?

„Aus hygienischen Gründen sehen wir das im Freibad eher kritisch“: Die Stadt merkt an, dass man für die Hunde darauf achte, das Schwimmbecken möglichst frei von Chlor zu halten, für die Menschen sollte aber am besten welches drin sein. Das lasse sich nicht miteinander vereinbaren. Wer also gemeinsam mit seinem Vierbeiner ein paar Bahnen ziehen möchte, müsse das in Naturgewässern tun, in denen das erlaubt ist. Der 20. September gehöre im Terrassenbad nur den Hunden.

Wie muss der Hundebadetag ablaufen, damit die Stadt ihn als Erfolg einstuft und es 2026 eventuell eine zweite Auflage gibt?

Wenn viele Leute, vor allem aber natürlich viele Hunde vorbeikommen, werde man überlegen, den Badetag auch zum Saisonende 2026 zu veranstalten, heißt es aus dem Rathaus. Natürlich zähle aber auch, ob die Hundebesitzer Rücksicht aufeinander nehmen. Auch wie das Bad hinterher aussieht, sei wichtig: Die Tierhalter müssten die Haufen ihrer Lieblinge selbst aufheben. Nur wenn das klappt, will die Stadt das Ganze wiederholen.

Eintrittspreis nur für Hunde

Saisonende im Terrassenbad ist am Freitag, 19. September, tags darauf gibt es den Hundebadetag . Alles, was die Hunde brauchen – Futter, Trinkwasser und Kotbeutel –, müssen die Besitzer selbst mitbringen. Der Eintrittspreise für die Hunde beträgt zehn Euro, Menschen kommen umsonst rein. Der Erlös ist für das Lahrer Tierheim bestimmt.