Tausende Fans erwarteten sehnsüchtig den ersten Auftritt von Cristiano Ronaldo bei dieser WM. Doch der Superstar kommt mit Portugal gegen den Außenseiter Demokratische Republik Kongo nicht in Gang.
Houston - Superstar Cristiano Ronaldo stemmte erst fassungslos die Hände in die Hüften, dann schritt der Portugiese nach dem verpatzten Start bei seiner sechsten WM frustriert in Richtung Kabine. Das als Mitfavorit gehandelte Team des 41-Jährigen kam gegen den Außenseiter Demokratische Republik Kongo nur zu einem 1:1 (1:1).