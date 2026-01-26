Nur Platz 11: So analysiert Spielertrainer Immisch die Situation bei GW Ottenbronn

„Wir müssen die Hinrunde als durchwachsen bezeichnen. Da bin ich auch mit der Punkteausbeute nicht zufrieden“, sagt der Ottenbronner Spielertrainer Julian Immisch nach den ersten 16 Spieltagen der Fußball-Bezirksliga Nordschwarzwald, in denen seine Grün-Weißen – nach dem fulminanten dritten Tabellenplatz in der Vorsaison – nur 19 Punkte geholt haben. Die Abstiegszone ist nur zwei Punkte entfernt. „Fehlendes Spielglück“, nennt der 40-Jährige als einen Grund. Gerade in den engen Spielen, die auf der Kippe standen, habe man es nicht geschafft, eine „gute oder akzeptable Leistung auch mal in drei Punkte umzumünzen“. Gefehlt habe manchmal aber auch die nötige Konsequenz.

Nur 15-Mann-Kader Personelle Ausfälle sind für Immisch ein weiterer Grund, warum Grün-Weiß Ottenbronn nicht mehr im oberen Tabellendrittel mitmischt. „Wir sind mit einem 15-Mann-Kader in die Saison gestartet. Wenn dann Ausfälle zu kompensieren waren, war das für uns sehr schwierig“, nennt der Spielertrainer, der einst in der Verbandsliga beim FC Gärtringen gespielt hat, die Namen Fabio Mandel (beruflich lange verhindert), Matthias Koch (Bänderriss), Jochen Zedler (Bänderriss) und auch seinen eigenen (verletzt). Immisch: „Wenn zwei, drei Spieler ausgefallen sind, dann war es bei unserem engen Kader schwer, eine gleichbleibende Qualität auf den Platz zu bringen. Auch das hat man in einigen engen Partien gemerkt.“ Zum Saisonende hin war der Kader dann aber wieder komplett – und prompt folgten Siege gegen den SV Baiersbronn (2:1) und die TSF Dornhan (3:1). „Da hatte ich bei der Aufstellung auch mal wieder die Qual der Wahl. Da haben wir ein Ausrufezeichen gesetzt, dass mit uns noch zu rechnen ist“, grinst Immisch.

Immerhin: Mit Berkan Yilmaz konnte in der Winterpause ein neuer Spieler verpflichtet werden. Er wechselt vom Lokalrivalen SV Althengstett nach Ottenbronn und wurde bereits beim Hallenturnier in Bad Liebenzell eingesetzt. Immisch: „Da hat er einen sehr guten Eindruck gemacht. Ein Offensivspieler, der gerne über die Flügel kommt oder auf der Achter-Position spielt. Er ist da flexibel einsetzbar. Guter Techniker. Ich freue mich, dass ich da jetzt eine Option mehr habe.“ Zudem kommt Sasa Ilic von der SG Hirsau/Oberkollbach (Kreisliga B). Er trainierte bereits in Ottenbronn mit und ist zunächst für die zweite Mannschaft vorgesehen. „Aber dem kann man schon zutrauen, dass er auch im A-Kader eingesetzt wird. Der hat sich gut gemacht im Training“, lobt der Spielertrainer.

Fünf Testspiele

Am 5. Februar werden die Grün-Weißen in die Vorbereitung starten. Fünf Testspiele sind geplant, allesamt auswärts – am 7. Februar (13 Uhr) bei der Spvgg Weil der Stadt, am 8. Februar (15 Uhr) bei der Spvgg Renningen, am 14. Februar (13 Uhr) beim VfL Stammheim, am 28. Februar (16 Uhr) beim FV Calw und am 8. März (14 Uhr) bei den SF Gechingen II. „Wir gehen es natürlich konzentriert an. Wir haben einiges vor uns. Ich werde in den Testspielen auch bei der Formation etwas ausprobieren, um in den Spielen flexibler agieren zu können“, sagt Immisch über die Vorbereitung.

„Wir wollen möglichst schnell da unten rauskommen, so dass wir nicht zu lange Angst haben müssen. Das Wort Abstiegskampf muss man schon in den Mund nehmen. Uns wird nichts geschenkt werden, wir haben ein hartes Auftaktprogramm mit dem Auswärtsspiel in Gültlingen und dann zu Hause gegen die SG Felldorf/Bierlingen. Da gilt es, gut zu starten, um nach und nach den ein oder anderen Tabellenplatz nach oben zu klettern“, blickt der Ottenbronner Spielertrainer auf den zweiten Teil der Saison und gibt sich optimistisch „Wir sind guter Dinge, dass wir das schaffen und bald wieder in ruhigeren Gewässern sind. Wir sind aber vorgewarnt durch die Hinrunde. Es kann in dieser Liga sehr schnell gehen.“