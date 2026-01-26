Nur Platz 11: So analysiert Spielertrainer Immisch die Situation bei GW Ottenbronn

Vergangene Saison noch Dritter, jetzt nur Elfter: Grün-Weiß Ottenbronn mischt nicht mehr vorne mit. Spielertrainer Julian Immisch benennt die Gründe.
„Wir müssen die Hinrunde als durchwachsen bezeichnen. Da bin ich auch mit der Punkteausbeute nicht zufrieden“, sagt der Ottenbronner Spielertrainer Julian Immisch nach den ersten 16 Spieltagen der Fußball-Bezirksliga Nordschwarzwald, in denen seine Grün-Weißen – nach dem fulminanten dritten Tabellenplatz in der Vorsaison – nur 19 Punkte geholt haben. Die Abstiegszone ist nur zwei Punkte entfernt. „Fehlendes Spielglück“, nennt der 40-Jährige als einen Grund. Gerade in den engen Spielen, die auf der Kippe standen, habe man es nicht geschafft, eine „gute oder akzeptable Leistung auch mal in drei Punkte umzumünzen“. Gefehlt habe manchmal aber auch die nötige Konsequenz.