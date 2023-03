1 Treffer zu einem wichtigen Zeitpunkt: Kurz vor der Halbzeitpause traf Adriano Spoth (in Blau) zum 2:0 für den SC Lahr, der am Ende mit 6:0 gewann. Foto: Künstle

Im Heimspiel gegen die SF Elzach-Yach hat sich der Verbandsligist den Frust von der Seele geschossen, 6:0 hieß es am Ende für den Sportclub. Durch die gleichzeitige Niederlage des Tabellenführers ist der Sportclub nun wieder auf Tuchfühlung zu Platz eins.









Verbandsliga: SC Lahr – SF Elzach-Yach 6:0 (2:0). „Nach so einem Spiel ist die Stimmung natürlich gut“, antwortete der Lahrer Trainer Domenico Bologna auf die Frage nach seiner Laune am Sonntagvormittag. Denn nach einem eher durchwachsenen Start in die Rest-Rückrunde lief das Spiel der Samstag aus mehreren Gesichtspunkten für den Sportclub.

Nachdem zuletzt immer wieder wichtige Spieler verletzungsbedingt passen mussten oder nur dosiert eingesetzt werden konnten, konnte Bologna am Samstag gegen die Elztäler wieder aus dem Vollen schöpfen. Und auch wenn der Trainer von einem kleinen Restrisiko sprach, so konnte er am Sonntag zufrieden verkünden, dass alle zuletzt angeschlagenen Spieler die Partie gut überstanden haben.

Schwierige Phase nach der Führung durch Fries

Einer der zuletzt angeschlagenen Spieler sorgte auch bereits nach sieben Minuten für die Führung. Konstantin Fries zog von außen in die Mitte und traf aus gut 20 Metern sehenswert. „Ein typisches Konni-Fries-Tor“, urteilte Bologna, der jedoch die schwierige Phase seines Teams Mitte der ersten Halbzeit nicht unter den Tisch kehren wollte. Mehrfach hatte die Gäste gute Chancen. „Wenn da das 1:1 fällt, wird es ein ganz anderes Spiel“, wusste Bologna.

Doch der Ausgleich fiel nicht, stattdessen traf Adriano Spoth mit dem Pausenpfiff zum wichtigen 2:0. Über rechts drang er in den Strafraum ein, behauptete sich im Duell mit dem Abwehrspieler und versenkte den Ball unhaltbar im langen Eck.

3:0 durch Kerellaj kommt einer Vorentscheidung gleich

In Durchgang zwei waren dann gerade einmal sieben Minuten gespielt, als Violand Kerellaj einen Abpraller zum 3:0 verwertet. Eine Szene, die Bologna als vorentscheidend einstufte. Denn danach war der Widerstand der Gäste gebrochen, Spoths zweiter Treffer in der 56. Minute war die endgültige Entscheidung.

So konnte der SC-Coach bedenkenlos durchwechseln und einigen Stammspielern relativ früh eine Pause geben. Am Spiel änderte das nichts, die Hausherren kontrollierten Ball und Gegner und kamen weiter zu Torchancen. Der eingewechselte Tim Eichhorn erzielte mit seiner ersten Aktion das 5:0 nach Vorlage von Dennis Häußermann. Kurz vor Schluss war es dann der Assistgeber, der das halbe Dutzend voll machte.

„Es war in vielerlei Hinsicht ein guter Spieltag für uns“, freute sich daher Bologna. Denn zum einen trafen mit Fries, Spoth und Häußermann alle Offensivkräfte, zudem zeigten auch die eingewechselten U23-Spieler eine gute Leistung. Und, sozusagen als Kirsche auf der Torte, patzte der Tabellenführer Teningen in Waldkirch und verlor mit 1:3. Der Rückstand auf den ersten Platz beträgt daher nur noch zwei Punkte.

Das Pokal-Halbfinale ist schon im Hinterkopf

Überbewerten wollte man das beim SC Lahr jedoch nicht. „Es bleibt interessant“, sagte Bologna. „Wir wollen erst mal den zweiten Tabellenplatz verteidigen und versuchen jetzt, wieder eine Serie zu starten“, sagte Sportvorstand Petro Müller am Tag nach dem Spiel. Er und Trainer Bologna hofften zudem, dass durch das Schützenfest gegen Elzach nun der Knoten geplatzt ist.

Leon Bross wechselt im Sommer zum SC Lahr. Foto: Verein

Denn dem SC Lahr stehen in gleich zwei Wettbewerben wichtige Wochen bevor. Am Samstag geht’s nach Denzlingen, bevor dann am Mittwoch drauf Oberligist FC 08 Villingen zum Pokal-Halbfinale nach Lahr kommt. „Es wäre gelogen, wenn ich sagen würde, dass dieses Spiel noch nicht im Hinterkopf ist“, sagte Müller und sprach von einem Highlight-Spiel. SC Lahr: J. Leptig – Si. Zehnle, Sö. Zehnle, Monga, Fries (70. Moog), Wirth (72. M. Leptig), Häußermann, Kerellaj (60. Eichhorn), Spoth (64. Keita), Kalt, Lehmann. Tore: 1:0 Fries (7.), 2:0 Spoth (45.+2), 3:0 Kerellaj (52.), 4:0 Spoth (56.), 5:0 Eichhorn (61.), 6:0 Häußermann (87.).

Info – Neuzugang für den Sommer

Der Verbandsligist SC Lahr hat am Sonntag den ersten Neuzugang für die kommende Saison bekannt gegeben. Der aus Oberschopfheim stammende Leon Bross wird in der kommenden Runde das Sportclub-Trikot tragen. Der 19-jährige Mittelfeldspieler spielt derzeit in der Bahlinger U23 in der Verbandsliga. Zuvor war er unter anderem fünfeinhalb Jahre in den Jugendteams des SC Freiburg aktiv, auch beim Offenburger FV kickte Bross schon. Ab der kommenden Saison soll er den Seniorenkader des SC Lahr verstärken, wie der Verein auf seiner Facebook-Seite schreibt. „Wir freuen uns, dass wir einen weiteren talentierten Spieler von unserem sportlichen Konzept überzeugen konnten“, so der Verbandsligist.