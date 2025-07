1 Die Postfiliale in der Talstadt ist nur noch wenige Tage geöffnet. Foto: Niklas Ortmann Nach Sulgen trifft es jetzt auch die Talstadt: Die Postfiliale in der Bahnhofstraße ist am 14. Juli das letzte Mal geöffnet.







Link kopiert



Während die Post in Sulgen noch bis Ende Juli geöffnet ist, schließt die Filiale in der Talstadt bereits in wenigen Tagen: Die Kunden werden an der Eingangstür darauf hingewiesen, dass der letzte Öffnungstag am Montag, 14. Juli, ist und die Filiale danach aus „persönlichen Gründen“ geschlossen werden müsse.