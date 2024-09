Nur noch Tempo 10 in Horb-Mühlen: Wie gemein wäre ein Blitzer an diesem Bahnübergang?

Wie gemein wäre ein Blitzer an diesem Bahnübergang?

Nur noch Tempo 10 in Horb-Mühlen

1 Aktuell darf der Bahnübergang in Mühlen nur noch mit maximal 10 km/h überquert werden. Die Stadt hat bereits mitgeteilt, dass der Einsatz einer Radarkontrolle in Betracht gezogen wird. Foto: Daniel Begemann

Finden Sie nicht auch? Es ist eine echte Herausforderung, an dieser Stelle auf 10 km/h zu drosseln! Da eine Entwässerungsrinne falsch eingebaut wurde, kam es am Bahnübergang Mühlen zur Temporeduzierung. Die Stadt kündigt Kontrollen an. Das sagt der ADAC dazu.









Wer sich dem Bahnübergang in Mühlen nähert, der stellt schnell fest: Hier hält sich aktuell kaum jemand an der vorgeschriebenen Geschwindigkeit von 10 km/h. Und man muss ehrlich sagen: Es ist eine echte Herausforderung, so sehr die Geschwindigkeit zu drosseln.