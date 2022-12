1 Kartons stapeln sich am Samstag im Vorraum des Testzentrums im Triberger Kurhaus. Nach fast zwei Jahren wird die Einrichtung geschlossen. Foto: Kommert

Kartons standen am Samstag im Vorraum des Corona-Testzentrums im Triberger Kurhaus. Nach fast zwei Jahren wurde der Betrieb eingestellt.















Triberg - Seit März 2021 befand sich im Kurhaus Triberg eine Corona-Teststation; Betreiber waren zunächst Stadt und DRK Triberg-Schonach. Später übernahm das Unternehmen Wisada diese Tätigkeit. An sieben Tagen die Woche war die Einrichtung geöffnet und nicht nur Touristen, sondern auch Einwohnern der Wasserfallstadt zugänglich.

Damit ist nun jedoch Schluss – das Betreiberunternehmen teilte mit, dass der Testbetrieb ab Montag, 5. Dezember, eingestellt wird. Hauptgrund sei die drastisch gesunkene Nachfrage.

Bereits am Samstag sind die Türen zu

Allerdings, so die Aussagen aus der Nachbarschaft, sei das Zentrum bereits am Samstag nicht mehr betrieben worden – was auch das ausgeräumte Material im Vorraum nahelegt.