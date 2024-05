Wie der Europa-Park auf Twitter/X und auch auf seiner Homepage mitteilt, wird „Reise nach Rulantica“ nur noch bis zum 2. Juni im Drehtheater zu sehen sein. Die Multimedia-Show brachte den Besuchern die Wasserwelt Rulantica näher. Der Ausstellungsbereich mit Modellen und Impressionen der Wasserwelt Rulantica steht weiterhin zur Verfügung, teilt der Park mit.

Und was wird 2025 an die Stelle kommen? Darüber hält sich der Europa-Park noch bedeckt. Thomas Mack erklärt jedoch auf Twitter/X dazu lediglich, es werde sich um eine „aufregende Neuheit“ handeln. „Hinter den Kulissen wird bereits fleißig an der Entwicklung gearbeitet. Seid gespannt!“, schreibt der geschäftsführende Gesellschafter des Europa-Parks.